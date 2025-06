L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sulla delicata questione legata al futuro di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato, il destino dell’attaccante nigeriano è ancora tutto da definire. Attualmente Osimhen ha una clausola rescissoria fissata dal Napoli a 75 milioni di euro. Il Galatasaray sta facendo pressioni per trattenerlo dopo una stagione straordinaria, ma il giocatore ambisce a raggiungere un club di vertice in Premier League. Osimhen ha vissuto un’annata da vero protagonista con la maglia del Galatasaray, il che spinge il club turco a voler contare sui suoi gol anche nella prossima stagione. Tuttavia, l’aspetto economico rappresenta un ostacolo. Il Napoli, in possesso del contratto del calciatore fino al 2026, non intende scendere sotto la cifra stabilita dalla clausola rescissoria, necessaria per finanziare il rafforzamento della rosa campione d’Italia e portare a Castelvolturno un nuovo attaccante per Conte. In passato sembrava che il futuro di Osimhen potesse essere all’Al Hilal, ma la trattativa non si è concretizzata per via di disaccordi finali. Questo ha riaperto le porte al Galatasaray, che continua a premere per raggiungere un accordo soddisfacente. Tuttavia, tutto potrebbe cambiare se dovessero arrivare offerte concrete dalla Premier League. Le sirene inglesi potrebbero infatti stravolgere la situazione, avviando un effetto domino tra gli attaccanti di mercato una volta che Osimhen sceglierà la sua destinazione.