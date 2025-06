Dall’Inghilterra: “Il Liverpool vuole Osimhen. Reds pronti ad includere Nunez e Chiesa in un Maxi scambio!”

In questi giorni il Napoli non sta solo lavorando internamente sul mercato. Il club partenopeo sta conducendo una delle operazioni che potrebbe risultare storica per la storia della società: la cessione di Victor Osimhen.

Dopo una stagione in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen è pronto ad una nuova avventura in un club europeo. Il nigeriano ha rifiutato cifre esorbitanti dall’Arabia Saudita (Al-Hilal pronto ad offrire 50 milioni di euro a stagione) per poter continuare a dare il suo contributo nel calcio che conta.

Stando a quanto riportato da TEAMtalk, testata online inglese specializzata in notizie e indiscrezioni di calciomercato, il Liverpool sarebbe molto interessato a Victor Osimhen ed è vicino a fare un offerta per l’attaccante del Napoli: “I Reds stanno prendendo seriamente in considerazione il colpo Osimhen, sta ragionando con il Napoli su un Maxi Scambio includendo Darwin Nunez e Federico Chiesa per arrivare all’attaccante nigeriano”.