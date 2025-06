L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un approfondimento sul prossimo mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, Sam Beukema rappresenta il principale obiettivo per rafforzare la difesa della squadra azzurra. Conte sembra intenzionato a puntare sul centrale olandese per migliorare l’organico in vista della prossima stagione. Tuttavia, la trattativa con il Bologna si prospetta complessa. Beukema, insomma, vede azzurro. Il Bologna, non ancora. La chiave del trasferimento sembra risiedere nella determinazione del giocatore, pronto a cogliere al volo un’opportunità importante e ambiziosa. Prima delle vacanze, Beukema aveva definito questa possibilità come un treno inseguito con tenacia. In questi giorni, il difensore si trova a Ibiza, in compagnia di Ferguson e Ndoye, quest’ultimo un esterno offensivo che piace al Napoli. Le due trattative sono indipendenti e procedono parallelamente. Manna, nel frattempo, dispone di una carta preziosa da inserire nei negoziati: Alessandro Zanoli. Il terzino destro, 24 anni, reduce da un’ottima stagione in prestito al Genoa, è un profilo molto gradito al Bologna. Giovane, dotato di grande corsa e buone qualità tecniche, Zanoli potrebbe agevolare almeno una delle due operazioni. Il suo inserimento potrebbe inoltre abbassare le elevate richieste economiche: 25-30 milioni per Beukema e 40 milioni per Ndoye.