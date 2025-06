L’edizione odierna del Corriere dello Sport offre un approfondimento sul mercato del Napoli, concentrandosi in particolare su Ademola Lookman come uno degli obiettivi principali per la prossima stagione. L’attaccante nigeriano, molto apprezzato da Conte, rappresenta una soluzione ideale per la squadra azzurra. Tuttavia, convincere l’Atalanta a cederlo si preannuncia un’operazione complicata, dato che servirebbe un investimento significativo per assicurarsi il giocatore. Lookman, prossimo ai 28 anni, sembra perfetto per inserirsi sia in un tridente offensivo sia in posizioni più arretrate dietro la punta. Con un profilo simile a quello di Kvaratskhelia, parte spesso da sinistra, sfrutta il piede invertito e si è dimostrato prolifico in zona gol. Nel campionato scorso ha messo a segno quindici reti, salendo a venti se si considera anche la Champions League. Nonostante l’interesse del Napoli, la trattativa presenta diverse difficoltà. L’Atletico Madrid è infatti una concorrente forte nella corsa al giocatore, che viene valutato intorno ai 50 milioni di euro. Inoltre, l’Atalanta non intende abbassare la propria richiesta iniziale, fissata a 60 milioni. A complicare ulteriormente lo scenario vi è la prevista partecipazione del calciatore alla prossima Coppa d’Africa, dettaglio da tenere in considerazione per la gestione del suo ingaggio.