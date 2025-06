L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul prossimo mercato del Napoli, concentrandosi sui piani della società per rafforzare l’attacco a disposizione di Conte. L’obiettivo principale sembra essere Darwin Núñez, attaccante uruguaiano del Liverpool, considerato il sogno di mercato degli azzurri. Giovanni Manna è al lavoro per cercare di concretizzare l’acquisto. Núñez rappresenta il profilo ideale per il Napoli. Il giocatore, che vuole avere un ruolo più centrale nel progetto rispetto al Liverpool nell’ultima stagione, possiede le caratteristiche tecniche e fisiche richieste dalla squadra. Tuttavia, l’operazione non è semplice: il Liverpool valuta il cartellino 50 milioni di euro e l’ingaggio del calciatore si aggira intorno ai 5 milioni annui. Nonostante queste condizioni, il Napoli resta in contatto costante con le parti interessate, pur essendo consapevole di dover competere con altri club. Oltre al Napoli, anche il Milan ha mostrato interesse per lui, così come squadre arabe, che avevano già tentato di portarlo in Arabia a gennaio. Tuttavia, sembra che il club azzurro abbia giocato d’anticipo, avviando trattative per il centravanti uruguaiano, un giocatore di 26 anni, alto 187 cm e con grande potenza fisica. Resta ora da vedere se il Napoli riuscirà a concretizzare quello che appare come un colpo di mercato molto ambizioso.