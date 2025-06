Venerato conferma: il sogno è Darwin Nunez

Nel consueto appuntamento della tarda domenica sera, il collega ed esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto a Rai 2 nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva Estate. Le parole del giornalista hanno riguardato la situazione degli attaccanti in casa Napoli.

Il tutto parte dalla necessaria cessione di Osimhen: “L’entourage del calciatore in questo momento sta trattando nuovamente con il club arabo dell’Ai-Hilal; la base di ingaggio è sui 35 milioni a stagione, intorno ai 40 ci potrebbe essere l’accordo“. Riguardo la cessione del cartellino, invece: “L’accordo con il Napoli c’è, sulla base di 75 milioni pagabili in 3 rate. La Juve non può rilanciare“.

Con l’uscita del nigeriano prenderebbe decisamente corpo l’acquisto dell’attaccante da affiancare a Lukaku per la prossima stagione: “Il nome dei sogni di Antonio Conte è Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool, tra i club interessati in Italia il solo Napoli è in trattativa“. Non dovesse andare a buon fine “l’alternativa porta al nome di Lorenzo Lucca dell’Udinese“.

Invece smentiti altri due nomi di cui si parla con insistenza: “L’Atalanta non vuole privarsi di Ademola Lookman” e ancora “Non ci sono ancora contatti tra i reeds ed il Napoli per Federico Chiesa, il club inglese ha ribadito che cederà l’attaccante italiano solo a titolo definitivo“.