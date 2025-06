Intossicazione alimentare per i giocatori della Salernitana, il club chiede il rinvio della partita di ritorno dei play-out !

Guai grossi in casa della Salernitana, che dopo la partita di andata dei play-out, persa per 2-0 contro la Sampdoria, ha anche subito una grave intossicazione alimentare, con diversi giocatori che sono stati trasportati all’ospedale. Per questo motivo, il club campano ha richiesto ufficialmente il rinvio della partita di ritorno a data da destinarsi. Ecco il comunicato ufficiale della società:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito ventuno componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viaggio di rientro da Genova dopo la partita di andata playout disputata ieri contro la Sampdoria. La situazione ha richiesto l’intervento di ambulanze all’arrivo del gruppo all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e il successivo ricovero in ospedale di buona parte dei coinvolti. La società ha immediatamente attivato tutte le procedure del caso a tutela della salute dei propri tesserati e informato le autorità competenti, riservandosi ogni azione nelle sedi opportune – sportive e non – per preservare gli interessi del club e dei propri tesserati a pochi giorni dalla partita di ritorno. Pertanto, in attesa di riscontri investigativi sull’accaduto, l’U.S. Salernitana 1919 fa sapere di aver inoltrato alla LNPB formale richiesta di rinvio ad altra data della gara contro la Sampdoria, allo stato prevista per venerdì 20 giugno. Aggiornamenti sulle condizioni di salute dei tesserati e sulla ripresa della preparazione saranno diffusi nelle prossime ore.”.