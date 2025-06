Dopo De Bruyne si tenta il colpaccio: occhi puntati su Jadon Sancho

Il Napoli sogna in grande. Dopo aver acceso l’entusiasmo dei tifosi con l’arrivo di Kevin De Bruyne, il club azzurro guarda ancora in Premier League per un altro possibile colpo da novanta: Jadon Sancho.

Il talento inglese, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund, è nel mirino della società partenopea, che sta valutando un tentativo concreto per portarlo in Serie A. Un’operazione difficile, ma non impossibile, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di uno degli esterni offensivi attualmente in rosa.

I numeri della stagione 2024/25 di Sancho parlano chiaro: in Premier League, ha disputato 31 partite, segnando 3 gol e servendo 5 assist; in Conference League, competizione vinta dallo United, ha giocato 8 gare, mettendo a referto 2 reti e 5 assist.

Un bottino che conferma la sua capacità di incidere, soprattutto nelle competizioni internazionali.

Per Antonio Conte, Sancho rappresenterebbe un profilo perfetto per il suo 3-4-3: esterno offensivo, dribbling secco, visione di gioco e capacità di creare superiorità numerica. Un giocatore che, se ritrovasse continuità e fiducia, potrebbe fare la differenza anche in Serie A.

Il Napoli osserva, valuta, e studia la fattibilità dell’operazione. I contatti con l’entourage ci sono, e il club inglese è disposto ad ascoltare proposte, specie se Sancho dovesse rimanere ai margini del nuovo progetto tecnico dei Red Devils.