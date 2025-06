Cavani da brividi sul Napoli – ” La vittoria della Coppa Italia è uno dei due ricordi più belli della mia carriera “

Edinson Cavani, attaccante del Boca Juniors ed ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN in occasione del Mondiale per Club. Il ” Matador ” ha ricordato anche la sua esperienza in azzurro. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Vi racconto un’altra cosa che ho vissuto e che è stata bellissima a dire il vero. Uno dei ricordi è la Coppa Italia che abbiamo vinto con il Napoli, perchè abbiamo battuto una rivale storica come la Juventus, una squadra che era rimasta imbattuta per tutta la stagione. Non avevano perso una partita e li abbiamo battuti 2-0 in finale. E’ una partita che mi è rimasta impressa, credo che sia stato uno dei primi due ricordi più belli della mia intera carriera”.