ULTIM’ORA Romano: “Napoli in pressing per Nunez! Ecco cosa filtra”

Il Napoli continua a lavorare sul mercato sul fronte attacco per regalare ad Antonio Conte degli acquisti importanti in tempo e per cercare di difendere lo Scudetto conquistato, secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, gli azzurri sarebbero in pressing per Darwin Nunez.

L’attaccante del Liverpool è in uscita e già a gennaio stava per partire. Queste le parole di Romano sul suo canale Youtube:

“Restano i nomi che ho detto in questi giorni per il reparto offensivo del Napoli, ho parlato di Darwin Nunez, dalle chiamate si è passati a dei contatti seri in modo diretto e concreti. Gli azzurri stanno lavorando a questa situazione, non è semplice perchè ci sono altri club interessati, alcuni sono club arabi.

Nei prossimi giorni sapremo di più ma è sicuro che il Napoli ci vuole provare, sono arrivate delle chiamate da parte del Milan per informarsi su questa circostanza, ma l’unica squadra in Italia che ci sta provando in modo serio su Nunez e anche con i suoi procuratori è il Napoli. Si dovrà capire se si potrà fare dal punto di vista economico e dal punto di vista della competizione degli altri club. La cosa certa è che il calciatore andrà via dal Liverpool”.