Tmw: il Napoli vuole chiudere per Juanlu Sanchez

Giunge, da parte della testata Tuttomercatoweb, ad opera del collega Niccolò Ceccarini, un importante aggiornamento in merito al tentativo azzurro di acquistare dal Siviglia il difensore destro Juanlu Sanchez. Il giocatore da tempo è sui taccuini del direttore sportivo azzurro Manna: trattasi di un profilo giovane (è nato nel 2003), molto promettente e versatile, visto che può ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo, ma anche quello di quinto a destra. Il ragazzo sembra abbia accettato la proposta azzurra, resta da convincere il club, partito con una richiesta alta di ben 20 milioni. Sembra che l’insistenza del sodalizio partenopeo possa aver successo con una cifra intorno ai 15 milioni. A breve, quindi, potrebbe arrivare l’intesa che consentirebbe a Conte di disporre già da Dimaro di una valida alternativa in difesa, in aggiunta al centrale Marianucci già ufficializzato nei giorni scorsi.