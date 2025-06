Romano: “Al Hilal pronto a cifre folli per Osimhen! Le ultime”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, tramite il suo canale Youtube ha dato ulteriori aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen e sulle possibilità di vederlo in Arabia. Ecco le sue parole:

“L’Al Hilal non si arrende per Osimhen e pensa che gli altri club non abbiano la stessa potenza economica per convincere il calciatore. Per questo cercheranno di convincerlo, hanno l’accordo con gli azzurri sulla clausola e gli arabi cercheranno di trovare l’accordo anche con Victor offrendogli un super ingaggio. Su di lui c’è il pressing del Galatasaray e di alcune squadre di Premier. Il Galatasaray per ora è in vantaggio, l’Al Hilal è preparato per un nuovo sforzo con un’offerta alta sullo stipendio”.