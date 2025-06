Conte e la giusta collocazione di KDB in campo

Un vero campione per gli azzurri Sono trascorsi solo pochi giorni dall’ufficializzazione di Kevin De Bruyne quale nuovo calciatore della SSC Napoli a partire dalla stagione 2025-2026. Chi mastica abbastanza di calcio e chi tiene ai colori azzurri, a dispetto della tiepida accoglienza rilasciata dai media nazionali, ha ben chiaro che si tratta di un vero colpo di mercato, di quelli che spostano gli equilibri ed i destini di una squadra.

Statistiche da urlo De Bruyne viene da 10 anni di fila nel Manchester City di Guardiola, dove ha collezionato ogni trofeo possibile e record individuali a profusione. Il dato più impressionante è quello relativo agli assist: solo in Premier Kevin conta 118 assistenze decisive; in media in ogni stagione ha permesso una dozzina di volte al compagno di turno di battere con successo a rete. Si tratta di un giocatore che eccelle ed ha giocato in tutti i ruoli di attacco. Probabilmente la sua posizione più redditizia è quella di trequartista, libero di svariare accanto o alle spalle della o delle punte in campo. Il belga ha però dimostrato di farsi valere anche come interno di centrocampo, mezzala, esterno d’attacco e, finanche, prima punta.

La scelta giusta Un campione autentico quindi, che a 34 anni ha ancora da scrivere pagine importanti nel libro della sua carriera. Svincolatosi dal City ha ponderato e accettato con entusiasmo la proposta degli azzurri. Non basta la sola fraterna amicizia dei connazionali (Mertens prima, e adesso Lukaku che ritroverà in campo), giocare nel Napoli significa oggi far parte di un team ambizioso e in costante crescita, dalla buona disponibilità economica e allenato da un vincente vero, capace di migliorare, motivare e spingere oltre i limiti tutti i suoi calciatori.