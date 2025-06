L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato le strategie del Napoli in vista del prossimo mercato. Secondo il noto quotidiano, il club partenopeo ha dato il via a un ambizioso progetto con l’acquisto di Kevin De Bruyne, un chiaro segnale dell’intenzione di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte di mantenersi ai vertici del calcio italiano e competere seriamente a livello europeo. Un altro possibile grande acquisto, nelle aspirazioni della società, potrebbe essere Ademola Lookman. L’esterno dell’Atalanta è visto come il candidato perfetto per completare il tridente offensivo. La Dea ha fissato una valutazione di 60 milioni per il giocatore, ma non opporrebbe particolare resistenza di fronte a un’offerta consistente. Il Napoli, da parte sua, sarebbe disposto a mettere sul tavolo almeno 50 milioni, sperando in un piccolo sconto e facendo leva sulla volontà del calciatore nigeriano di misurarsi in una squadra con ambizioni immediate di vittoria. Dopo alcune scelte errate nel mercato di gennaio, De Laurentiis punta a fornire a Conte una rosa completa già in vista del ritiro estivo.