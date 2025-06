CdS – Per l’attacco l’obiettivo principale si chiama Darwin Nunez, che dovrebbe lasciare il Liverpool, i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulle prossime strategie di mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, Darwin Núñez sarebbe al centro dei piani di Manna e Conte per potenziare l’attacco nella prossima stagione. L’attaccante uruguaiano, che ha tratto ispirazione dal connazionale Edinson Cavani, sembra intenzionato a lasciare Liverpool dopo un’annata deludente: 30 presenze complessive e 7 reti segnate in tutte le competizioni. Un bottino che non soddisfa affatto le aspettative iniziali riposte in lui dopo l’addio al Benfica. Gli occhi del direttore sportivo Manna sono puntati principalmente su Núñez, nonostante a gennaio il giocatore abbia rifiutato diverse proposte dagli ingaggi allettanti provenienti dall’Arabia Saudita. La recente vittoria del Liverpool in campionato non sembra aver modificato la sua volontà di cambiare aria. Il Napoli sta dunque lavorando sull’operazione, considerando che l’attaccante presenta caratteristiche ideali per adattarsi al gioco di Conte. Parallelamente, la società partenopea continua a monitorare altre opzioni sul mercato, attente all’evolversi della situazione relativa a Victor Osimhen. Tra i nomi sulla lista per il reparto offensivo compaiono anche Lorenzo Lucca e Ademola Lookman. Tuttavia, le valutazioni economiche dei due profili, rispettivamente 30 e 60 milioni di euro, rappresentano ostacoli significativi per eventuali trattative