L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, durante il suo recente viaggio a Siviglia, il direttore sportivo Manna ha presentato un’offerta ufficiale per Juanlu, terzino classe 2003 che il Napoli vorrebbe affiancare a Di Lorenzo sulla fascia destra. Tuttavia, l’incontro con il direttore sportivo del Siviglia Cordon, e i rappresentanti del giocatore non ha portato a un accordo definitivo. La prima offerta avanzata da Manna è stata respinta, seguita da una seconda proposta di 12 milioni più 2 di bonus. Il Siviglia ha alzato le proprie richieste a 20 milioni, cifra che equivale alla metà della clausola rescissoria di 40 milioni prevista nel contratto del giocatore, valido fino al 2029. Nonostante la distanza economica tra domanda e offerta, le trattative continueranno la prossima settimana con l’obiettivo di chiudere l’accordo. Intanto, Manna prolungherà la sua permanenza in Spagna per mantenere un contatto diretto con le parti coinvolte. La trattativa resta aperta e si attendono nuovi sviluppi, mentre il Siviglia è già al lavoro per individuare un eventuale sostituto.