L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, Frank Anguissa si è rivelato uno dei pilastri fondamentali per Conte durante la scorsa stagione, garantendo equilibrio, forza fisica e abilità tecnica. Contribuendo con sei reti tra gol e assist, ha giocato un ruolo cruciale nella conquista dello scudetto, nonostante il Napoli abbia registrato solo il sesto miglior attacco della Serie A. Intanto, il club saudita Al-Qadsiah ha manifestato un forte interesse per il centrocampista, ed il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il Napoli ha già respinto due offerte del Besiktas. Sul piano contrattuale, Anguissa è legato al Napoli fino al 2027, grazie a un’opzione di rinnovo unilaterale esercitata dalla società sul precedente accordo, che sarebbe scaduto nel 2025. Questo garantisce al club partenopeo una posizione di forza nelle trattative. Un trasferimento però non è escluso nel caso in cui arrivasse un’offerta soddisfacente e il giocatore esprimesse il desiderio di partire. La situazione resta dunque fluida e il futuro appare ancora incerto, aperto a qualsiasi scenario.