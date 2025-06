Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la trattativa tra Napoli e Milan per Yunus Musah ha subito un importante rallentamento dopo giorni di contatti frequenti e positivi. Il club di De Laurentiis si è irrigidito davanti a un possibile gioco al rialzo da parte dei rossoneri.

Nonostante Musah piaccia molto ad Antonio Conte, il club partenopeo non è disposto a modificare la propria offerta. Ritiene infatti che una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro più bonus sia più che adeguata per il centrocampista, mentre il Milan spingerebbe per incassare di più.

I dialoghi potrebbero riprendere nei prossimi giorni, ma il Napoli resta fermo sulle sue condizioni economiche. Eventuali sviluppi dipenderanno dalla volontà del Milan di accettare i termini proposti per la cessione di Musah, il cui futuro resta in bilico.