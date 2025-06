Dopo le visite mediche svolte nella giornata di martedì l’unica attesa era per l’annuncio ufficiale dell’arrivo in maglia azzurra di Luca Marianucci. Il difensore centrale ex Empoli è stato annunciato pochi minuti fa sul profilo X del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che gli ha dato il benvenuto. Questo quanto scritto dal patron azzurro: “Benvenuto Luca”

Benvenuto Luca! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 13, 2025