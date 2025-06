De Laurentiis: “Dobbiamo ascoltare Conte. I napoletani hanno una marcia in più, vi spiego”

Aurelio De Laurentiis è intervenuto a ridosso dell’edizione 2025 degli Stati Generali della Cultura per rilasciare delle dichiarazioni. “Bisogna mettersi in testa quello che dice Conte, Âmmo ‘a faticà perché le cose non te le regala nessuno”.

Poi il presidente del Napoli ha continuato:“Non sono d’accordo quando si dice che uno fa i film per sé perché il cinema è un ponte per il pubblico che è mio committente. Io devo cercare di dargli un’opera che accontenti tutti, non solo pochi eletti. Il cinema è stato protagonista del secolo scorso, basta pensare che a Venezia si pensava di fare uno stadio di calcio ed invece si decise di creare il festival di Venezia, impostando tutto ciò che ancora oggi esiste”.

“In Italia fino al 1977 avevamo 750 milioni di spettatori all’anno nei cinema, appena uscirono fuori le reti televisive private da 750 siamo scesi a circa 150 milioni di spettatori, e oggi siamo a circa 60 mentre i francesi sono vicini ai 200 milioni di spettatori. In America il cinema era il più grosso ambasciatore all’estero, era sostenuto dai presidenti. Oggi le cose sono cambiate. Sono venute fuori le varie piattaforme, tutti credono di modificare la creatività raccontando nelle serie tv la realtà che ci circonda, e quando scatta il Covid tutti chiusi in casa scopriamo la validità della compagnia dello streaming, dove possiamo vedere i film del passato e quelli recenti, e possiamo affezionarci a delle serie televisive di successo o ben fatte”.

Infine De Laurentiis ha concluso l’intervento con un elogio alla città e al suo popolo: “Napoli è diventata un grande teatro di posa, i napoletani hanno una marcia in più: sono abituati a sofferenza e dominazione, ma poi si riscattano”.