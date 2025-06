Novità importanti per la trattativa tra Napoli e Siviglia che riguardo il terzino destro classe 2003 Juanlu Sanchez, che ha visto il Direttore sportivo azzurro Giovanni Manna volare alla volta della terra andalusa. Come riportato da El Chiriunguito Tv in un video pubblicato sul proprio profilo X si vede Giovanni Manna fuori la sede del club biancorosso per trattare e capire la differenza tra domanda ed offerta del club partenopeo. Il video:

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv.



🇮🇹 ¡Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles, acude al Pizjuán para negociar por Juanlu Sánchez!



🔴 El conjunto italiano quiere fichar al jugador del Sevilla este mercado. pic.twitter.com/ci0ZvBzGQT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 12, 2025