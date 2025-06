Dopo alcune ore di attesa in seguito alle visite mediche avvenute in mattinata a Villa Stuart è arrivata l’ufficialità del passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli a parametro zero. A darne l’annuncio sui social per primo è stato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha postato una foto con il giocatore belga con la classica descrizione di benvenuto sui social. Questo il tweet su X del presidente del Napoli: “Benvenuto Kevin”