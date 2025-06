Si inizia a far sentire l’effetto dell’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, e a dimostrarlo c’è il post di benvenuto fatto dal club azzurro sul proprio profilo Instagram per il campione belga. In poche ore il post ha raggiunto più di 600 mila like e più di 16 mila commenti, prima volta nella storia del club in cui viene raggiunto un numero così alto di interazioni, che fa capire la portata internazionale e non solo che porta l’acquisto dell’ex Manchester City