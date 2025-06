Dopo l’annuncio ufficiale da parte del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis arrivano anche le prime grafiche da parte degli account social del Napoli per Kevin De Bruyne. La società azzurra sul proprio profilo Instagram subito dopo l’ufficialità ha pubblicato una grafica con il belga seduto su un trono in vesta da re con uno scudo ritraente la N del Napoli e il pallone vicino al piede sinistro. Nella descrizione del post la scritta è: “KING KEV IS HERE”.