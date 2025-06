Di Marzio – Confermata la presenza del DS azzurro Giovanni Manna in Spagna, incontro positivo per Juanlu Sanchez

Arrivano conforme riguardo la presenza del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna nella giornata odierna in Spagna, dove ha incontrato il Siviglia. Per il dirigente azzurro in terra Andalusa incontro importante per parlare di un giovane terzino destro classe 2003, Juanlu Sanchez, che potrebbe essere il ricambio di Di Lorenzo. Come scritto sui social dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio l’incontro è stato positivo, gli azzurri hanno già ottenuto il sì del terzino spagnolo ed hanno offerto al Siviglia 15 milioni di euro in confronto ad una richiesta di 20. Il club partenopeo è fiducioso avendo dalla sua la disponibilità del classe 2003 e spera di chiudere già nelle prossime ore il suo acquisto