Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha rilasciato un’intervista in esclusiva per il quotidiano ” Corriere della Sera ” . Di seguito le sue dichiarazioni in merito all’ormai nuovo giocatore del Napoli, Kevin de Bruyne:

” Conosco Kevin come le mie tasche, si adatterà in fretta alle richieste di Conte e aggiungerà tanto al Napoli. Come tutti i campioni, ha un orgoglio smisurato. “