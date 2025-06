De Bruyne al Napoli, arriva l’annuncio di Fabrizio Romano che fa impazzire i tifosi

Habemus Kevin! Finalmente tutti i dettagli sono stati ultimati, e De Bruyne si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. E’ infatti arrivato l’annuncio di Fabrizio Romano, famosissimo giornalista, con il suo ben conosciuto slogan ” HERE WE GO “, che usa quando una trattativa è definitivamente andata in porto. Un acquisto epocale e clamoroso quello compiuto dalla società azzurra, che si è portata a casa uno dei migliori centrocampisti al mondo.

Di seguito l’annuncio del giornalista sui suoi canali social: