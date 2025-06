ULTIM’ORA – Romano: “Contratti approvati tra Napoli e De Bruyne, firmerà un biennale”

Ci siamo, Kevin De Bruyne è ad un passo dal Napoli.

Si attendevano aggiornamenti per quanto riguarda alcuni dettagli da limare sui diritti di immagine ma, secondo l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il Napoli e i legali di De Bruyne hanno appena completato tutta la documentazione necessaria: “Kevin De Bruyne è sul punto di completare il suo trasferimento al Napoli! I contratti sono stati approvati e si aspetta solo che De Bruyne firmi un accordo biennale con opzione per la stagione successiva. Il prossimo passo saranno le visite mediche… here we go, a breve!”