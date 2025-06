Romano: “De Bruyne-Napoli a breve le firme, Musah? Ecco la situazione”

Durante “Dazn Transfer by Fabrizio Romano”, l’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione su Kevin De Bruyne e Yunus Musah. Ecco le sue parole:

“Le percentuali di De Bruyne sono salite al 95%, gli avvocati del belga hanno visionato ed accettato i contratti inviati dal club azzurro. Bisogna aspettare la firma nelle ore successive o giorni ed infine che il calciatore svolga le visite mediche in settimana nella capitale, per arrivare a Napoli.

Musah? Percentuale dell’80%, le negoziazioni tra i due club stanno procedendo nel verso giusto e potrebbero chiudersi intorno ai 20-25 milioni di euro. Il calciatore ha accettato, la sua è stata una stagione non semplice con i rossoneri e non è stata la sua stagione migliore. Gli azzurri in lui vedono le capacità e che può dare una mano nel cambiare modo di giocare ad un tecnico come Conte, a cui piacciono i calciatori come lo statunitense. Il Napoli lo vuole, sta andando avanti e questa operazione si può chiudere molto presto”.