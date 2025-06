Pedullà: “Raspadori nei pensieri di un’italiana, i dettagli”

Jack Raspadori, attaccante del Napoli, come nella scorsa sessione di mercato invernale, anche in questo momento è l’obiettivo di alcune squadre. L’attaccante ex Sassuolo, sarebbe finito nei pensieri della Lazio di Maurizio Sarri. Ne parla Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato. Queste le sue parole:

“Raspadori è al primo posto della lista della Lazio, deve decidere se andare a fare il titolare lì o da un’altra parte, oppure restare a Napoli o andare all’Inter dove però non sarebbe un titolarissimo. La scelta finale sarà chiaramente anche degli azzurri”.