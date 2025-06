GdS – Per la fascia destra servirà un ottimo sostituto di Di Lorenzo, perciò si sta considerando il nome di Bellanova

L’edizione odierna de la *Gazzetta dello Sport* analizza la situazione del mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, il club partenopeo sta osservando il mercato in modo ampio, con valutazioni che coinvolgono tutti i giocatori in rosa. Tra le priorità emerge la volontà di individuare una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo, con Raoul Bellanova, dell’Atalanta, che risulterebbe essere un’opzione molto gradita. L’età di Di Lorenzo rappresenta un punto di riflessione. Pur trattandosi di un giocatore straordinariamente solido, le 47 partite previste in stagione, senza contare la Nazionale, rendono necessaria una gestione oculata del suo impiego. Da qui nasce l’esigenza di allargare e rinnovare l’organico nell’ambito del progetto a lungo termine del Napoli. Tra le idee in esame figura appunto Bellanova, un nome che sta acquisendo rilevanza anche grazie alle sue caratteristiche. Il terzino dell’Atalanta si distingue per la versatilità tattica, potendo giocare in moduli a tre, quattro o cinque difensori, oltre che per qualità atletiche e tecniche. Con i suoi 188 cm di altezza, combina fisicità e capacità di spinta, supportate da una discreta esperienza internazionale maturata sotto la guida di Gasperini, con un totale di 45 presenze, un gol in Champions League e nove assist nel campionato scorso.