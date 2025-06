L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza l’evolversi della complessa situazione legata a Victor Osimhen. Stando al quotidiano, il futuro dell’attaccante nigeriano resta ancora incerto. Dopo aver rifiutato la proposta di trasferimento in Arabia Saudita, sul giocatore del Napoli si è acceso l’interesse del Manchester United. I rumors in Inghilterra si stanno intensificando: dietro al rifiuto di Osimhen per l’Al Hilal potrebbe celarsi il forte interesse dei Red Devils. Fino a ora, il club inglese non avrebbe ancora mosso passi concreti con il Napoli, ma starebbe studiando una strategia per convincere Aurelio De Laurentiis a intavolare una trattativa. L’offerta potrebbe includere contropartite tecniche, abbinate comunque a un conguaglio economico. Vale la pena ricordare che lo scorso gennaio le due società avevano trattato a lungo per Alejandro Garnacho. L’argentino era considerato dal Napoli un potenziale erede di Kvaratskhelia, ma alla fine è rimasto a Manchester, deludendo le aspettative di tutti. Il club azzurro ha perso l’occasione di puntare su un giovane dal grande potenziale, mentre lo United ha rinunciato a incassare circa 50 milioni e non ha ottenuto alcun apporto sul campo. Con Garnacho ormai accantonato, l’attenzione si sposta su un’altra possibile contropartita: Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, nonostante non abbia soddisfatto le aspettative del Manchester United, ha lasciato un’ottima impressione in Italia durante la sua precedente esperienza. Per caratteristiche fisiche e tecniche, Zirkzee potrebbe rappresentare una valida alternativa a Lukaku, specialmente in vista di una stagione ricca di sfide. Il Napoli, dal canto suo, punta a consolidare il successo in Serie A e a migliorare il proprio percorso in Champions League.