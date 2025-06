Di Marzio: “Musah-Napoli, raggiunta l’intesa col Milan! L’americano sostituirà Billing”

Ore intense per il calciomercato del Napoli e per il direttore sportivo Giovanni Manna. Dopo il colpo Marianucci (attesa l’ufficialità nei prossimi minuti) e la chiusura dell’affare De Bruyne, il Napoli è vicino all’acquisto di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Milan.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Napoli sta lavorando in queste ore per chiudere la trattativa: “Il Napoli è in uno stato avanzato nella trattativa che porta Yanus Musah al Napoli, con i due club che sono in contatto continuo. Operazione da circa 25 milioni di euro, con una bozza di intesa verbale che è già stata raggiunta dal Napoli, sia con il Milan che con il giocatore. Vanno ora definiti gli ultimi aspetti contrattuali”.



“Nei piani degli azzurri, Musah andrà a sostituire Billing, che di conseguenza non verrà riscattato” conclude il giornalista.