Dalla Spagna: “Gutierrez è ad un passo dal Napoli, accordo col Girona. Guadagna anche il Real Madrid!”

Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001, è vicino a vestire la maglia del Napoli.

Secondo il giornale spagnolo Marca, Miguel Gutierrez sarebbe ad un passo dal lasciare il Girona: “Il Napoli è pronto a pagare 30 milioni di euro per il terzino. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 35 milioni che era diversa per il Real Madrid in varie finestre di mercato.

I blancos avrebbero potuto recuperarlo per un costo di otto milioni, ma non hanno fatto un passo avanti per il giocatore”.

Il calciatore spagnolo è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid: i blancos si sono riservati la possibilità di acquistarlo ad una determinata cifra ma il Real non avrebbe intenzione di esercitare questa opzione.

Dunque, ore calde per la dirigenza del Napoli che è pronta ad affondare il colpo per Miguel Gutierrez.