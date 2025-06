L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul mercato del Napoli, evidenziando le strategie del club partenopeo per rafforzare la squadra guidata da Conte. Tra i nomi segnalati spiccano due profili del Bologna: Sam Beukema e Dan Ndoye, giocatori che attirano molto l’interesse della dirigenza azzurra. Secondo il quotidiano, i contatti per Beukema si sarebbero intensificati negli ultimi giorni, rendendo il difensore un obiettivo prioritario per il Napoli. L’olandese è considerato un giocatore estremamente funzionale, in grado di reggere ritmi elevati, caratteristica che ben si sposa con il calcio di Conte. Un rinforzo di questo tipo sarebbe particolarmente utile, considerando l’impegno su più fronti la prossima stagionr. Tuttavia, resta l’ostacolo della valutazione economica: al momento il Bologna chiede 25 milioni di euro per il giocatore. Per quanto riguarda Ndoye, la situazione appare simile. Il Bologna valuta l’esterno offensivo 40 milioni di euro, e il club non sembra intenzionato a privarsi facilmente dei suoi pezzi pregiati, a meno di offerte davvero allettanti. A complicare ulteriormente le trattative potrebbe essere la posizione individuale dei giocatori. Recentemente, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha dichiarato l’intenzione di proporre un rinnovo contrattuale a Beukema con condizioni economiche migliorate. Tuttavia, la sensazione è che il difensore olandese non sia orientato a prolungare l’accordo oltre la naturale scadenza fissata al 2027. Lo stesso vale per Ndoye, il cui contratto scadrà anch’esso nel 2027.