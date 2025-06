L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha approfondito la situazione riguardante la trattativa per portare Kevin De Bruyne al Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro è impegnato a risolvere gli ultimi nodi burocratici legati al contratto del giocatore belga. Sebbene fosse previsto il suo arrivo a Roma oggi per le visite mediche, al momento non sembrano esserci conferme, salvo eventuali sorprese dell’ultimo minuto. La trattativa per il centrocampista, prossimo a compiere 34 anni il 28 giugno, si trova attualmente in una fase delicata. Gli ostacoli burocratici, inizialmente considerati di poco conto, si sono trasformati in complicazioni più consistenti. La questione è progredita al punto che il presidente De Laurentiis, sia durante i festeggiamenti per lo scudetto sul Lungomare sia nel corso della presentazione dei ritiri estivi, aveva lasciato intendere ufficiosamente l’esito positivo dell’affare. Tuttavia, l’ufficialità manca ancora e non arriverà prima dello svolgimento delle visite mediche. Il Napoli aveva immaginato di poter sottoporre De Bruyne ai controlli medici oggi a Roma, presso Villa Stuart e con l’altro nuovo acquisto ovvero Marianucci. Questo scenario resta tecnicamente plausibile, purché le pendenze burocratiche vengano risolte tempestivamente, permettendogli di prendere un volo nella mattinata per raggiungere la Capitale. Dopo la partita Belgio-Galles, di ieri, De Bruyne vorrebbe partire per le vacanze. L’intenzione del giocatore era quella di unirsi al ritiro della propria nazionale già nelle vesti di calciatore del Napoli. Ora la priorità è iniziare le ferie con la certezza del nuovo capitolo in azzurro. Intanto, l’entusiasmo tra i tifosi napoletani cresce: l’arrivo del campione è diventato l’argomento più discusso.