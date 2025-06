Kang In-Lee, centrocampista del PSG, dopo la vittoria con la sua nazionale contro il Kuwait ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro incerto. Ecco le sue parole:

“Sinceramente non so cosa accadrà, non so se resterò al PSG. Se dovessi restare, o andare in un altro club o in nazionale, cercherò di dare tutto me stesso ed essere in forma e dare una mano alla squadra”.