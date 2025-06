Sfuma un obiettivo, trattative difficili secondo Venerato

Ieri sera in tarda serata il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato nel corso della Domenica Sportiva Estate delle varie trattative che interessano la SSC Napoli.

Resta aperta la vicenda Osimhen dopo il rifiuto del nigeriano alla proposta araba dell’Al Hilal. La squadra di Inzaghi ha dovuto cambiare obiettivo, i nomi nuovi sono quelli di Gyokeres dello Sporting Lisbona e di Retegui dell’Atalanta.

Il Napoli è a caccia di difensori centrali: sembra sfumato definitivamente lo juventino Gatti, di fatto tolto dal mercato con un prolungamento triennale del contratto in essere. Il calciatore era uno dei primi nomi fatti da Conte.

Difficile arrivare anche all’altro obiettivo dichiarato che gioca in Serie A: per l’olandese Beukema pare ci sia il totale gradimento del calciatore, ma il Bologna non è propenso alla cessione.

Lo stesso Bologna, invece, sembra essere favorevole ad una trattativa per il cartellino di Ndoye: lo svizzero è un altro nome gradito al tecnico azzurro, ma in tal caso complica l’affare la valutazione da top player della società felsinea, che parte da una base di 40 milioni.

La squadra azzurra deve rinforzare anche il centrocampo: ancora valida la pista Frattesi, con Raspadori possibile pedina di scambio.

Infine, sembra finalmente concluso il rinnovo del portiere Meret: la firma ci sarà al rientro dalla Nazionale.