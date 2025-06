Raspadori da record: è lui il miglior marcatore dell’Italia dal 2021

Con la rete segnata questa sera alla Moldova, Giacomo Raspadori si è preso un piccolo ma prestigioso pezzo di storia della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Opta, dal suo esordio in azzurro – datato 4 giugno 2021 – nessun giocatore ha segnato più di lui con la maglia dell’Italia: ben 9 gol.

Un dato significativo, che testimonia quanto “Jack” sia riuscito a incidere anche oltre i confini del club. Spesso al centro di dibattiti sulla sua collocazione tattica, alternato tra esterno, trequartista o punta mobile, Raspadori ha dimostrato in Nazionale una continuità sotto porta che lo rende oggi un riferimento offensivo prezioso per Spalletti e il futuro azzurro.

Il gol alla Moldova – arrivato con la solita freddezza sotto porta – certifica il suo ottimo stato di forma, ma soprattutto la sua capacità di sfruttare al massimo ogni occasione. In un’Italia ancora in fase di costruzione, Raspadori rappresenta una certezza in termini di concretezza e intelligenza tattica.

Classe 2000, cresciuto nel vivaio del Sassuolo e oggi in forza al Napoli, Jack continua a collezionare tappe importanti. Dopo l’Europeo vinto nel 2021 e il titolo di campione d’Italia con i partenopei, il suo rendimento in Nazionale lo candida sempre più a essere protagonista assoluto anche nel prossimo ciclo azzurro.

Il dato Opta non è solo statistico: è la conferma che, quando indossa l’azzurro, Raspadori sa farsi trovare pronto. Sempre.