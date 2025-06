Termina il Roland Garros, trionfo per Alcaraz

Match tirato e spettacolare, e non poteva che essere così, visto che a sfidarsi sul campo in terra rossa Philippe Chartier di Parigi sono l’attuale numero 1 al mondo, l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz numero 2 del ranking ufficiale Atp.

Per conoscere il vincitore si è dovuto attendere il quinto ed ultimo set.

Parte bene l’altoatesino e si porta in vantaggio per ben due set a zero. I punteggi parziali sono 6 – 4 e 7- 6 (7 a 4 il tie-break).

Reagisce lo spagnolo che impatta, aggiudicandosi il terzo e quarto set con i punteggi di 6 – 4 e 7 – 6 (7 a 3 il tie-break).

Nel quinto set l’italiano insegue e riesce a portarsi in vantaggio per 5 – 4; colpo di coda di Alcaraz che impatta sul 6 – 6.

Terzo tie-brak, stavolta quello decisivo, e stavolta occorrono 10 punti per conquistare set, partita e gloria.

Alcaraz sale in cattedra: suoi addirittura i primi 7 colpi. Jannik si scuote e accorcia, ma non basta: il risultato finale del tie-brak è 10 a 2.

Lo spagnolo conquista il trofeo. I due campioni avranno altre occasioni per sfidarsi.