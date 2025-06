Romano: “Osimhen ha deciso! Ha rifiutato l’Al Hilal, le ultime”

La tenelovela Victor Osimhen continua, dopo aver rifiutato la prima offerta di ben 26 milioni di euro all’anno da parte dell’Al Hilal, l’attaccante di proprietà del Napoli, avrebbe rifiutato anche la successiva con il doppio dell’ingaggio.

Come dichiarato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, la società araba aveva raggiunto l’accordo con il Napoli per il pagamento della clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Visto il rifiuto del nigeriano, il Galatasaray, tornerà in pista per cercare di trattenerlo anche la prossima stagione.