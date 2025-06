Romano: “Napoli alle fasi finali per De Bruyne! Ecco cosa manca”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, durante “Dazn Transfer By Fabrizio Romano” ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa tra Kevin De Bruyne e il Napoli. Ecco le sue parole:

“Gli azzurri sono vicini a Kevin De Bruyne, sono alle fasi finali della trattativa poichè si stanno scambiando i documenti. So che i tifosi azzurri non stanno nella pelle e stanno aspettando il via libera, la previsione è che succeda presto.

Manca l’accettazione decisiva dei contratti, il Napoli e gli avvocati del belga si cambiano i documenti ogni giorno e cambiando qualche piccola cosa in modo da precisare i dettagli dell’accordo. La previsione è che si verifichi questo accordo, quello verbale è quasi chiuso; il calciatore è molto contento di questa occasione.

Il club azzurro è in attesa della conferma definitiva, la mia proporzione per questa trattativa è fiduciosa, al 90% sarà un innesto storico per la squadra di De Laurentiis. Sarebbe uno tra i tanti migliori della storia per la qualità del calciatore e per il campionato italiano, sarebbe stupendo avere un calciatore come il belga in una città e in un club meravigliosi come Napoli.

Per l’ex City c’è stata qualche proposta da Chicago nel campionato americano. Nell mercato invernale volevano Neymar che poi è andato al Santos, vogliono un grande innesto e per questo hanno cercato di convincere De Bruyne fino alla fine. L’unica competitività del Napoli era questa, per ora il club azzurro è più che positivo di chiudere la pratica nelle ore successive”.