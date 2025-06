Infortunio per McTominay, lascia la nazionale

Poco fa la federazione scozzese ha comunicato attraverso il suo profilo X che i calciatori Scott Mc Tominay e Kieran Tierney lasciano il ritiro della propria nazionale per problemi fisici.

Ovviamente necessitano ulteriori aggiornamenti e doverosi approfondimenti in merito al tipo di infortunio e agli eventuali tempi di recupero.

Comunque si tratta di una brutta notizia per i colori azzurri: il centrocampista è stato uno dei principali protagonisti della stagione azzurra culminata con il quarto scudetto.

L’MVP della Serie A era impegnato con i colori della propria nazionale. Ha giocato 80′ venerdì scorso in amichevole (sconfitta per 1 – 3 contro l’Islanda) e sarebbe stato sicuramente titolare nella gara di domani in Liechtenstein.