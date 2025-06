Romano: “Martedì visite mediche per Marianucci. I club trovarono l’accordo già a marzo”

Come riportato da Fabrizio Romano, martedì sarà il giorno delle visite mediche di Marianucci dall’Empoli.

I due club avevano un accordo già a marzo che è stato però da poco formalizzato. Il classe 2004 firmerà un quinquennale che lo renderà il primo rinforzo del Napoli in vista della prossima stagione.

Il Napoli apre il mercato con Marianucci. Ecco chi sono i prossimi obiettivi

I prossimi rinforzi dei partenopei saranno senza dubbio l’acquisto di un altro difensore, di due esterni, due centrocampisti e una punta. A difesa Beukema è il più quotato tant’è che, come riportato da Gianluca Di Marzio, tra le parti ci sono stati già i primi contatti. Per il centrocampo mancano solo le visite mediche per De Bruyne mentre piacciono da tempo Frattesi e Taylor. Sugli esterni i favoriti sono Nusa del Lipsia e Ndoye mentre il favorito per il ruolo di vice Lukaku è Bonny che però è sotto il mirino dell’Inter.

L’obiettivo del Napoli è quello di allungare la rosa con giocatori di qualità e, considerando l’instabilità che stanno vivendo le altre squadre, il Napoli ha il dovere di fare un gran mercato per poter rivincere lo scudetto, essere competitivi in Champions League e magari puntare anche a Coppa Italia e Supercoppa.