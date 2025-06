Moretto – L’Al Hilal pagherà la clausola di Osimhen. I dettagli

Il rapporto tra Osimhen e il Napoli è ormai terminato e i partenopei puntano a cedere il nigeriano il prima possibile. Il Galatasaray ha provato a trattenere il classe 1998 ma la dirigenza azzurra pretende il pagamento della clausola di 75 milioni di euro che i turhi non possono permettersi.

Negli ultimi giorni l’Al Hilal di Inzaghi si è fatto avanti e nelle ultime ore, come riporta Matteo Moretto, gli arabi hanno aperto al pagamento della clausola rescissoria. Tuttavia manca il si definitivo di Osimhen che però, come riportato da Gianluca di Marzio, ha aperto al trasferimento in Arabia.

Il Napoli utilizzerà i soldi della clausola in un mercato che si prospetta essere di gran qualità e al momento Adl, Manna e Conte cercano il sostituto dell’ex Lille. Al momento il profilo individuato è quello di Bonny. Tuttavia il Napoli avrà la concorrenza dell’Inter di Chivu che è fortemente interessata al classe 2003.