La Gazzetta dello Sport di oggi fa un approfondimento sul mercato del Napoli. Stando al quotidiano, il club azzurro è impegnato a rafforzare la difesa per la prossima stagione. Tra i nomi annotati da Giovanni Manna, figura con rilievo quello di Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea. Nella lista delle priorità del Napoli, in cima da qualche giorno, c’è Chalobah. Alto un metro e novantadue, ha mosso i primi passi all’ombra di Conte quando l’allenatore era al Chelsea. Chalobah ha attirato l’attenzione del Ds Manna che ha effettuato una serie di esplorazioni nel mercato internazionale, soffermandosi attorno a Cobham. Le conversazioni sono iniziate tra le parti, ma ci vorrà del tempo prima che queste si trasformino in vere e proprie trattative. Chalobah domina la lista ristretta dei giocatori che andranno a migliorare la rosa. Oltre a Chalobah, la lista include altri due nomi. Ci sono delle riflessioni su Gatti, ma nessuna certezza per ora. E poi Manna ha individuato Sam Beukema come alternativa ideale. L’olandese, apprezzato per la sua tecnica, gioca a Bologna da due stagioni grazie a Sartori che lo acquistò dall’AZ per circa dieci milioni. Con 80 presenze e due gol nel biennio, il suo valore adesso si aggira intorno ai trenta milioni, una cifra significativa che richiede cautela nelle trattative.