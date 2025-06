L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, la società azzurra intende rinforzare anche il centrocampo, oltre all’annuncio ormai imminente di Kevin De Bruyne. Il direttore sportivo Manna segue con particolare attenzione Lee Kang-in, centrocampista offensivo coreano di 24 anni in forza al Paris Saint-Germain. Il giocatore sud-coreano è monitorato dal club già da tre sessioni di mercato: dall’estate 2024 in connessione con le trattative per Osimhen e Kvaratskhelia, passando per il decisivo affondo di gennaio sul georgiano, fino ad oggi. Ora, però, con un investimento adeguato, l’affare potrebbe concretizzarsi, dato che Lee Kang-in non è più considerato incedibile. Un’altra priorità a centrocampo rimane Davide Frattesi, un obiettivo impraticabile lo scorso inverno e ora oggetto di riflessioni da parte dell’Inter. La sua situazione sembrava destinata a chiudersi con il tecnico Inzaghi, ma i mutamenti tecnici in corso spingono verso un confronto con Cristian Chivu. Nel frattempo, il Napoli appare particolarmente determinato su Frattesi, con Manna che discute regolarmente della questione insieme al suo agente Giuseppe Riso.