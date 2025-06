L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il momento attuale della società sportiva calcio Napoli. Secondo quanto riportato, il Napoli è riuscito a conquistare il quarto scudetto della sua storia durante l’ultima stagione calcistica. Un successo tanto sorprendente quanto significativo, soprattutto considerando il decimo posto ottenuto nella stagione precedente. Conte e i suoi giocatori sono stati capaci di superare ogni avversario, regalando ai tifosi una gioia inaspettata. Al termine della stagione, però, non sono mancati i timori. Si ipotizzava, tra le varie voci, di un trasferimento di Conte alla Juventus, squadra in cui il tecnico era stato protagonista da calciatore e da allenatore. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis ha sorpreso tutti. Dopo aver bloccato le discussioni con Massimiliano Allegri, ritenuto una valida alternativa nel momento di incertezza, è riuscito a convincere Conte a restare in Campania, consolidando il progetto. Una delle peculiarità che oggi distingue il Napoli è la sua solida posizione economica, forse per la prima volta paragonabile a quella delle grandi del Nord. Come recentemente dichiarato da De Laurentiis, nessun’altra società può vantare investimenti superiori ai trecento milioni di euro. Inoltre, avere un allenatore del calibro di Conte rappresenta un ulteriore vantaggio competitivo. Tutto lascia pensare che il club abbia le basi per aprire un ciclo vincente e dare continuità al trionfo dello scorso anno. La realtà ha superato ogni aspettativa, portando una notizia straordinaria ai cuori dei tifosi partenopei.