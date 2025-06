L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza l’eventuale arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli e le prospettive per la prossima stagione. Il club azzurro, vincitore dello Scudetto sotto la guida di Conte, mira a mantenere alta la competitività e a confermarsi tra le migliori squadre italiane. De Laurentiis ha promesso rinforzi di altissimo livello, mentre il direttore sportivo Manna si sta già muovendo con determinazione per rafforzare la rosa. L’allenatore ha manifestato il desiderio di lavorare su una squadra già pronta a vincere. In questo contesto, De Bruyne potrebbe rappresentare il fulcro del progetto. Sarebbe un giocatore libero di esprimersi al massimo delle sue capacità offensive, agendo dietro le punte e senza rigidi vincoli tattici. Gli esperti di moduli immaginano un possibile 4-3-1-2, con il fuoriclasse belga piazzato al centro del gioco. Nel frattempo, i tifosi più impazienti continuano a discutere sulle prossime mosse del Napoli, sognando un centravanti prolifico in grado di affiancare Lukaku. Anche altri reparti potrebbero subire importanti ritocchi, come la difesa, dove si prospetta l’innesto di un centrale carismatico e un terzino sinistro. McTominay, richiederebbe inoltre una mediana fisica e dinamica, capace tanto di proteggere la retroguardia quanto di proporsi efficacemente in fase di costruzione. Non manca chi ipotizza il ritorno al 4-3-3, chiedendosi quali potrebbero essere gli esterni d’attacco più adatti a garantire un alto rendimento in zona gol. Il fermento tra i tifosi è palpabile, con discussioni vivaci tra appassionati e un proliferare di idee su come schierare al meglio i futuri acquisti. Intanto il progetto Napoli continua ad accendere l’entusiasmo e stimolare immaginazione e speranze per la prossima stagione.