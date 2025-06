Norvegia-Italia – Le formazioni ufficiali del match di Oslo, Spalletti si affida a Raspadori e Retegui in attacco

Ad Oslo va in scena la prima sfida dell’Italia allenata dal Ct Luciano Spalletti nelle qualificazioni mondiali per il 2026 nel girone che vede Norvegia, Israele e Moldova. Per gli azzurri questa è la prima sfida dei gironi, a differenza della nazionale scandinava di Haaland e Sorloth, che ha già giocato e vinto le prime due sfide contro Israele e Moldova portandosi subito a punteggio pieno e mettendo grande pressione agli azzurri. L’11 schierato da mister Spalletti dovrà portare a casa un risultato positivo per non vedere subito dimezzate le speranze di qualificazione ad un Mondiale che manca dal 2014, ultima partecipazione avvenuta in Brasile con Prandelli come commissario tecnico. In attacco vengono schierati Raspadori e Retegui, con la punta dell’Atalanta che sostituisce l’infortunato Kean che aveva lasciato il ritiro di Coverciano. Le formazioni ufficiali del match:

Norvegia – Nyland; Wolfe; Heggem; Ajer; Ryerson; Odegaard; Thorsby; Berge; Nordby; Sorloth; Haaland

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo; Coppola; Bastoni; Zappacosta; Barella; Rovella; Tonali; Udogie; Raspadori; Retegui